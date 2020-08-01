Стали известны данные по новым заболевшим COVID-19 нижегородцам Общество

Еще 125 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 15 августа. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Отметим, что вчера коронавирус подтвердился у 128 человек. Таким образом, на сегодняшний день в регионе болеют 25 635 человек.

При этом 22 577 жителей Нижегородской областью с подтвердившимся ранее COVID-19 уже выздоровели. В том числе 215 человек за последние сутки.

По данным на 15 августа, в регионе умерли 429 заболевших коронавирусом.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".