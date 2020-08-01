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Экономика

Экономия по проведенным правительством Нижегородской области торгам в июле составила 261,2 млн рублей

15 августа 2020 12:56  [48] Экономика

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в июле 2020 года 261,2 млн рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

В июле ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 139 торгов на 7,9 млрд рублей.

Денежные средства были сэкономлены при закупках:

- на строительство набережной р. Вичкинза в Дивееве, на строительство крытого катка с искусственным льдом в р.п. Ковернино и других социально-значимых объектов – 66,3 млн рублей;

- на капремонт социально-значимых объектов – 57,1 млн рублей;

- на выполнение работ по содержанию, строительству и ремонту автомобильных дорог – 53,5 млн рублей.

На один состоявшийся лот подано в среднем 4,5 заявки участников.

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