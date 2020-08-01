Инженера нижегородского фитнес-клуба будут судить из-за отравления хлором в бассейне десяти человек Происшествия

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Инженера нижегородского фитнес-клуба будут судить из-за отравления хлором в бассейне в 2019 году десяти человек. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Мужчина обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

По версии следствия, 6 февраля прошлого года в одном из спортивных клубов, расположенном в Нижегородском районе, при групповом занятии в бассейне восьмерым посетителям стало плохо. Четверо из них – двое детей (8 и 15 лет) и один взрослый, были госпитализированы с признаками отравления парами хлора и формальдегида, остальные отравившиеся от госпитализации отказались.

Как полагают следователи, обвиняемым было допущено нарушение санитарно-эпидемиологических правил при подготовке воды, подаваемой в чашу бассейна фитнес клуба, что и повлекло массовое отравление людей.

Свою вину обвиняемый признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено в тот же день 6 февраля. Ранее региональный минздрав сообщал, что выброс хлора произошел в бассейне спортивного клуба Gold's Fitness, который расположен на ул.М.Горького.