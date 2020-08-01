лукойл
Последние новости рубрики Происшествия
15 августа 2020 13:15  [25] Инженера нижегородского фитнес-клуба будут судить из-за отравления хлором в бассейне десяти человек
14 августа 2020 14:50  [235] Пассажир автобуса №71 повредил голову, упав во время движения транспорта в Нижнем Новгороде
14 августа 2020 12:19  [200] "Регионпром" оштрафовали из-за свалки химотходов у озера на Бору
14 августа 2020 11:13  [226] Житель Чкаловского района грабил магазины в медицинской маске
13 августа 2020 17:16  [273] Разлившаяся неизвестная жидкость горит около одного из домов в Дзержинске (ВИДЕО)
13 августа 2020 12:12  [424] Сразу два сообщения о минировании поступило нижегородским спасателям 13 августа
13 августа 2020 09:33  [701] Житель Краснобаковского района получил 6 лет колонии за покушение на убийство главы сельской администрации
12 августа 2020 14:29  [302] Полицейские изъяли у нижегородца незаконное оружие
12 августа 2020 10:32  [1190] Суд оштрафовал больницу Дзержинска из-за обнаружения в лесу вакцин от гриппа
12 августа 2020 09:58  [2481] Житель Кулебак нашел 150 тысяч рублей
Происшествия

Инженера нижегородского фитнес-клуба будут судить из-за отравления хлором в бассейне десяти человек

15 августа 2020 13:15  [25] Происшествия

Фото: с сайта http://gc-e.com/

Инженера нижегородского фитнес-клуба будут судить из-за отравления хлором в бассейне в 2019 году десяти человек. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Мужчина обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

По версии следствия, 6 февраля прошлого года в одном из спортивных клубов, расположенном в Нижегородском районе, при групповом занятии в бассейне восьмерым посетителям стало плохо. Четверо из них – двое детей (8 и 15 лет) и один взрослый, были госпитализированы с признаками отравления парами хлора и формальдегида, остальные отравившиеся от госпитализации отказались.

Как полагают следователи, обвиняемым было допущено нарушение санитарно-эпидемиологических правил при подготовке воды, подаваемой в чашу бассейна фитнес клуба, что и повлекло массовое отравление людей.

Свою вину обвиняемый признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено в тот же день 6 февраля. Ранее региональный минздрав сообщал, что выброс хлора произошел в бассейне спортивного клуба Gold's Fitness, который расположен на ул.М.Горького.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph