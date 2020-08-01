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Общество

Всероссийский экологический диктант состоится 15-16 ноября

16 августа 2020 11:18  [78] Общество

Всероссийский экологический диктант состоится 15-16 ноября.

Его проведение поддержал комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, мероприятие будет проходить в онлайн- и оффлайн-формате. В нем смогут принять участие все желающие.

"Всероссийский экологический диктант - это просветительская акция, направленная на формирование экологической культуры, повышение уровня знаний об экологии и бережного отношения к окружающей среде. Для нас важно заниматься этим, в том числе решая задачи, поставленные национальном проектом "Экология". Приглашаю нижегородцев принять участие в диктанте, попробовать свои силы", - сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Организаторами проведения экодиктанта выступают федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Федеральный детский эколого-биологический центр", автономная некоммерческая организация "Равноправие", общероссийское движение "АнгелДетствоХранитель" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Целью проведения экодиктанта является популяризация экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений.

Информирование населения об этапах проведения будет осуществляться через специально созданный портал: экодиктант.рус.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил в Уфе, на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Глава региона отметил, что в создаваемом в Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций будет экология.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

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Теги:
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