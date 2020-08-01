Патриотическая акция "Вахта памяти" прошла при поддержке АО "Транснефть-Верхняя Волга" Общество

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

Ежегодная патриотическая акция "Вахта памяти", проходившая при поддержке АО "Транснефть-Верхняя Волга", завершилась. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В городе Белый Тверской области состоялась церемония торжественного захоронения бойцов, останки которых были обнаружены поисковыми отрядами.

В памятных мероприятиях приняли участие руководители Бельского района, представители АО "Транснефть-Верхняя Волга", участники поисковых отрядов, работающие в этом районе, а также жители города.

Предприятие оказывает содействие нижегородскому поисковому отряду "Курган". С середины июля отряд вел поиск, идентификацию останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной воны. Проведение раскопок осложнялось нестабильной погодой и заболоченной местностью. По итогам работы отряда "Курган" в 2020 году обнаружены и подняты останки 30 бойцов. Было установлено имя старшего батальонного комиссара Ивана Андреевича Панфилова.

Всего в текущем сезоне все поисковые отряды "Вахты памяти" обнаружили останки более 480 человек, погибших в годы войны в Бельском районе.

СПРАВКА:

Сотрудничество АО "Транснефть-Верхняя Волга" со старейшим поисковым отрядом "Курган", который базируется в Нижегородской области, ведется уже два года. Предприятие оказывает финансовую поддержку отряду в проведении полевых экспедиций. В 2019 году в работе отряда принимали участие молодые специалисты АО "Транснефть-Верхняя Волга" и работники великолукского завода "Транснефтемаш", были подняты останки 96 человек, имена двоих бойцов удалось установить.

Из-за своего географического расположения деревня Черный Ручей Бельского района Тверской области в период 1941 по 1943 годов была ареной ожесточенных боев. Первые бои разгорелись здесь уже в июле 1941 года. Прорвавшиеся далеко на восток передовые немецкие части столкнулись с 250-й стрелковой дивизией Красной армии (в значительной степени она состояла из воинов-горьковчан), которая сперва остановила противника, а затем начала ожесточенные контратаки. За первые месяцы войны советская дивизия потеряла тысячи бойцов погибшими и пропавшими без вести. В октябре 1941 года в ходе немецкого наступления на Москву (операция "Тайфун") деревня оказалась на острие одного из ударов противника. Сражения вблизи д. Черный Ручей завершились только в марте 1943 года.

Первые стихийные захоронения останков героев прошли здесь в 80-х годах ХХ века. Серьезные же поисковые работы на Черном Ручье начались на рубеже веков. На данный момент общее количество павших здесь воинов точно не известно.