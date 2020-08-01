Экспозиция "Паровозы России" вновь открывается в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Экспозиционная площадка "Паровозы России" открывается для свободного посещения сегодня, 18 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". Ранее работа площадки была приостановленная из-за пандемии.

Экспозиция открытой площадки насчитывает 29 единиц подвижного состава: 16 локомотивов, 13 вагонов, каждый из которых по-своему интересен и уникален. Атмосферу железной дороги 30-50-х гг. воссоздают установленные на площадке семафор, ручной переводной стрелочный механизм, станционный колокол МПС.

Также была проведена реконструкция деревянной пассажирской платформы с пунктом ДПС, оснащенным электрожезловым аппаратом, телефоном, ручными сигнальными средствами.

Адрес: Нижний Новгород, микрорайон Сортировочный, между остановочными платформами Сортировочная и Кондукторская.

Телефоны для справок: 8(831) 248-72-54, 8(831) 248-55-02.

Режим работы: понедельник – воскресенье с 9:00 до 20:00. Вход свободный.

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