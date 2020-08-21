"Мы все живем и трудимся – под одним флагом!" – Глеб Никитин Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление Днём российского флага. Один из официальных праздников России установлен в 1994 году указом президента и отмечается 22 августа. Не является выходным днём.

"В этой дате соединилось много смыслов, связанных с историей нашей страны. Только появившись, трехцветный флаг стал одним из символов России. Долгие века он был свидетелем побед наших предков. Под ним солдаты шли защищать Родину, покоряли морские просторы отважные первопроходцы. Триколор был важной частью становления промышленной и торговой мощи России на рубеже XIX-XX веков. В этот праздник мы вспоминаем достижения и подвиги наших предков, гордимся тем, что являемся их потомками.

Сегодня нам важно беречь это народное единство и связь поколений, защищать национальные интересы и приумножать достояние России – своим трудом, знаниями, любовью и заботой. Мы все живем и трудимся – под одним флагом!

Дорогие нижегородцы, хочу пожелать вам здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов в созидательном труде на благо Отечества!" – отмечается в поздравлении.