Методы борьбы с лекарственным фальсификатом обсудили в Нижегородской области Общество

Практическая конференция "Противодействие незаконному обороту лекарственных средств в рамках интегрированного взаимодействия на территории стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс): тенденции и перспективы. Борьба с трансграничным перемещением контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов" состоялась в Нижнем Новгороде 17 августа 2020 года. Об этом сообщает ГП НО "Нижегородская областная фармация", на базе которого проходило мероприятие.

В нем приняли участие специалисты в области фармации, главврачи, заведующие аптеками из разных городов России, правоохранительные органы.

Основной темой конференции в этом году стали проблемы, связанные с пресечением нарушений в сфере оборота лекарственных средств с учетом интеграционных процессов, которые происходят в масштабе ЕврАзЭс.

В том числе речь шла о маркировке лекарств. По словам начальника управления ИТ и ПО ГП НО "НОФ" Александра Кулакова, в процессе внедрения системы маркировки в лечебных учреждениях, подведомственных минздраву Нижегородской области, "Нижегородская областная фармация" накопила большой опыт работы с маркированными препаратами.

Он пояснил, что в настоящее время ГП НО "НОФ" активно внедряет региональную систему мониторинга движения лекарственных препаратов, которая обеспечит взаимодействие с федеральной системой.

"Развитие данной системы позволит медицинским организациям обеспечить выполнение необходимых операций по маркировке лекарств, а также создаст инструмент для контролирующих органов региона, который обеспечит анализ движения всех лекарственных средств в медорганизациях Нижегородской области", - сказал Александр Кулаков.

Участники конференции также разобрали ряд проблемных аспектов, в частности, контроль качества лекарственных препаратов в аптеках медорганизаций; вопросы предотвращения оборота контрафакта и фальсифицированных лекарственных средств; предотвращение нарушений интеллектуальной собственности.

Также в ходе конференции участники обсудили, каким образом Центр контроля качества лекарственных средств следит за обращением медицинской продукции, и, какую роль играют силовые структуры при выявлении фальсифицированных лекарств.

Отметим, что маркировка лекарственных препаратов стала обязательной на территории России с 1 июля 2020 года.