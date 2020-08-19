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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Лукояновском районе

19 августа 2020 11:57  [124] Происшествия

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Два человека погибли в ДТП в Лукояновском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

Авария произошла утром 19 августа на 159 км дороги Нижний Новгород – Саратов.

По предварительным данным, водитель ВАЗ 2107 при выезде со второстепенной дороги на главную, не пропустил автомобиль Audi и произошло столкновение.

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

В результате погибли водитель ВАЗ - мужчина 1950 г.р. и пассажирка ВАЗ - женщина 1951 г.р. Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, в другой автоаварии рано утром 17 августа на 13 км трассы Дзержинск – Нижний Новгород пострадали шесть человек. Водитель грузовика Hino не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом МАЗ, где находилось 12 пассажиров.

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