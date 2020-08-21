Сообщения о минировании нижегородских судов оказались ложными Общество

Сообщения о минировании нижегородских судов оказались ложными. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС 20 августа 2020 года.

По информации спасателей, сегодня с утра начали поступать сообщения якобы о минировании 9 судов Нижнего Новгорода, в том числе Нижегородского областного суда. Подразделения министерства выехали на проверку объектов.

Проверены все девять зданий. Угрозы не было и нет - вызовы ложные.

Напомним, сразу два сообщения о минировании поступило нижегородским спасателям неделю назад - 13 августа. Неизвестные заявили, что якобы на вокзале в Дзержинске и в здании областного суда заложены бомбы. Сообщения также оказались ложными.