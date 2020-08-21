Депутаты комитета Заксобрания поддержали изменения в бюджет Нижегородской области на 10 млрд рублей

Дистанционное заседание комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам прошло 20 августа 2020 года. Депутаты комитета одобрили очередные изменения в бюджет, окончательное решение будет принято на заседании Заксобрания 27 августа.
В соответствии с законопроектом, безвозмездные поступления из федерального бюджета будут увеличены на 9 млрд 799 млн рублей. Ранее сообщалось, что федерация безвозмездно выделит Нижегородской области почти 10 млрд рублей.
В частности:
3 млрд 525 млн рублей – это дотация для возмещения потерь по налоговым и неналоговым доходам;
2 млрд 761 млн рублей – средства на выплаты стимулирующего характера медработникам, работающим с коронавирусными пациентами;
962,9 млн рублей – на выплаты пособий по безработице;
645,7 млн рублей – на сокращение доли загрязненных сточных вод;
329,4 млн рублей – на ликвидацию Шуваловской свалки;
316,7 млн рублей – на строительство детского сада в Сормовском районе на пр.Кораблестроителей (236,5 млн рублей) и обеспечение бесплатных земельных участков инфраструктурой для многодетных семей под строительство частных домов в Павлове (80 млн рублей);
178 млн рублей – на пособия по безработице (12 130 рублей на каждого);
71,8 млн рублей – на выплату пособий в случае временной нетрудоспособности;
76,4 млн рублей – на реализацию допмероприятий по снижению напряженности на рынке труда.
"В этом месяце нам удалось привлечь особенно серьезную сумму федеральных средств – порядка 10 млрд рублей. Они будут направлены, как на решение текущих вопросов, в том числе, на стимулирующие выплаты медработникам, так и на решение застарелых проблем. Так, 329,4 млн рублей пойдет на ликвидацию Шуваловской свалки", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Расходы областного бюджета будут увеличены на 8 млрд 996 млн рублей.
В частности:
300 млн рублей - направят на лекарства для льготников;
224 млн рублей – на проведение ремонтных работ и благоустройство Нижегородского кремля к 800-летию города;
57,2 млн рублей - на предоставление субсидий по сносу аварийных расселенных домов к юбилею города;
51,3 млн рублей - на возмещение транспортным предприятиям недополученных доходов из-за пандемии;
50,6 млн рублей - на строительство автостанции в с. Дивеево для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров";
25,5 млн рублей - на снос сараев к юбилею города;
12,9 млн рублей - на разработку проектно-сметной документации по капремонту фасадов и крыш в многоквартирных домах - объектах культурного наследия.
250 млн рублей - на увеличение резервного фонда правительства области;
"На сегодняшний день можно отметить позитивные сдвиги, а именно снижение прогноза потерь финансов области от ограничительных мероприятий 2-ого и 3-ого квартала. Также в бюджет Нижегородской области поступили средства дополнительной финансовой поддержки из федерального бюджета, которые мы можем распределить. В числе поступивших средств есть порядка 2 млрд рублей дополнительных на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода в следующем году. Мне отрадно, что благодаря дополнительному финансированию и активному сотрудничеству депутатов с региональным правительством у нас появилась возможность преображать центр нашего города, чтобы мы, жители, могли наслаждаться этими позитивными изменениями в полной мере", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.
С учетом предлагаемых августовских изменений основные параметры областного бюджета на 2020 год составят:
доходы: 203 млрд 435 млн рублей (увеличены на 9 млрд 173 млн рублей);
расходы: 222 млрд 764 млн (увеличены на 8 млрд 996 млн рублей);
дефицит: 19 млрд 329 млн рублей.
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