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Общество

"Нижегородская область – сердце атомной промышленности страны", - Глеб Никитин

20 августа 2020 12:03  [342] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 20 августа поздравил сотрудников атомной энергетики с 75-летием со дня создания отрасли

"Мы гордимся богатейшими научными и производственными традициями наших институтов и предприятий. Юлий Харитон, Яков Зельдович, Андрей Сахаров... Список можно продолжать еще долго. Этим ученым мы обязаны главным – безопасностью нашей страны. История "Росатома" вписана в историю Нижегородской земли, а невероятные и невозможные подвиги атомного проекта - это следствие и причина того внутреннего глубинного нижегородского характера, который ориентирован именно на такую мотивацию – спасение и подвиг в критических ситуациях. "Помышляя немыслимое!" - это про Нижний, и это про "Росатом", - сказал Глеб Никитин.

"Авторитет и имидж "Росатома" сегодня непререкаем. И мы гордимся тем, что Нижегородская область - сердце самой сакральной и заветной отрасли экономики страны, которая является фундаментом безопасности великой России - атомной промышленности. Я желаю всем атомщикам и ветеранам в этот день с удовлетворением вспоминать прошлое и ожидать будущее с уверенностью в том, что самые впечатляющие успехи еще впереди. С праздником!", - добавил губернатор.

Как отметил Глеб Никитин, в Нижнем Новгороде планируется установить монумент героям атомного проекта на площади Свободы, а также провести масштабное аудиовизуальное шоу.

"Подарком от области корпорации будет аудиовизуальная инсталляция "Росатом и Нижний. Помыслить невозможное" на фестивале аудиовизуального искусства Intervals-2020", - подытожил глава региона.

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