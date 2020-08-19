Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин получил 47,3 млн рублей дохода в 2019 году Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин получил 47,3 млн рублей дохода в 2019 году. Информация об этом содержится в документации, размещенной на сайте Гордумы.

У него в собственности находится квартира площадью 186,8 кв.м., а также доля в "ином недвижимом имуществе" площадью 1 558,9 кв.м. - каком именно, не уточняется.

Его несовершеннолетний ребенок владеет долей в квартире площадью 42,4 кв.м.

В пользовании депутата - земельный участок площадью 2 830 кв.м., а у ребенка - квартира площадью 186,8 кв.м.

Напомним, что и.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев задекларировал 4 млн 950 тысяч рублей за 2019 год.