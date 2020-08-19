лукойл
Последние новости рубрики Общество
21 августа 2020 09:29  [65] Движение по ул. Зеленодольской перекроют до конца ноября
21 августа 2020 09:14  [67] "Т Плюс" завершает очередной этап модернизации Сормовской ТЭЦ
20 августа 2020 18:56  [196] Нижний сегодня: главные события дня
20 августа 2020 18:46  [517] Нижегородец выкинул на помойку пакет с деньгами на машину вместо мусора
20 августа 2020 17:23  [189] Количество 100-бальных работ по ЕГЭ в Нижегородской области увеличилось почти в 2 раза
20 августа 2020 17:02  [252] Вторая очередь благоустройства ул. Б.Покровской оценивается в 263 млн рублей
20 августа 2020 16:39  [232] Налог на электромобили предложено снизить вдвое в Нижегородской области
20 августа 2020 16:23  [1304] Гребной канал в Нижнем Новгороде благоустроят за 150 млн рублей
20 августа 2020 16:11  [243] Гербовый аэростат Нижнего Новгорода хотят создать к 800-летию города
20 августа 2020 15:05  [230] Исследование "Открытие Research": рынок недвижимости успешно пережил пик пандемии
Общество

Движение по ул. Зеленодольской перекроют до конца ноября

21 августа 2020 09:29  [65] Общество

Движение на участках по ул. Зеленодольской перекроют до конца ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения связаны с ремонтом инженерных сетей. В департаменте отметили, что согласно проекту организации дорожного движения, работы на этой улице будут проводиться поэтапно.

Так, с 24 августа до вечера 8 октября будет ограничено движение транспорта по улице Зеленодольской от пересечения с улицей Жуковского до пересечения с улицей Спартака.

С 24 августа до вечера 25 сентября будет временно прекращено движение транспорта на участке дороги по улице Зеленодольской от пересечения с улицей Напольно-Выстовочной до пересечения с улицей Бакунина и на участке дороги от дома №16 по улице Зеленодольской до пересечения с улицей Узбекской.

С 26 сентября до позднего вечера 30 октября – на участке дороги по улице Зеленодольской от пересечения с улицей Бакунина до пересечения с улицей Анри Барбюса и на участке дороги от дома №16 по улице Зеленодольской до пересечения с улицей Октябрьской Революции.

С 18 октября до позднего вечера 30 ноября – на участке дороги по улице Зеленодольской от пересечения улицы Тамбовской до пересечения с улицей Жуковского.

С 1 ноября до позднего вечера 30 ноября – на участке дороги по улице Зеленодольской от пересечения с улицей Анри Барбюса до пересечения с улицей Октябрьской Революции и на участке дороги от дома №2 по улице Обухова до дома №4А по улице Николая Пахомова.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Движение транспорта до конца августа будет ограничено и на другом участке Канавинского район - по ул.Витебской.

Напомним, движение транспорта перекрыто в районе пр.Гагарина весь август.

Также движение транспорта перекрыто по ул.Чукотской до 23 августа.

Ограничен проезд и по улицам Семашко и Грузинской в июле-сентябре.

Добавим, что участки дороги неподалеку от ул. Семашко, по ул. Нестерова, перекрыты в июле-августе.

Напомним также, ул.М.Покровская частично перекрыта до середины октября.

Дороги вдоль ул.Головнина (Советский район) частично перекрыты в июле-сентябре.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph