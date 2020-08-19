Движение по ул. Зеленодольской перекроют до конца ноября

Движение на участках по ул. Зеленодольской перекроют до конца ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.
Ограничения связаны с ремонтом инженерных сетей. В департаменте отметили, что согласно проекту организации дорожного движения, работы на этой улице будут проводиться поэтапно.
Так, с 24 августа до вечера 8 октября будет ограничено движение транспорта по улице Зеленодольской от пересечения с улицей Жуковского до пересечения с улицей Спартака.
С 24 августа до вечера 25 сентября будет временно прекращено движение транспорта на участке дороги по улице Зеленодольской от пересечения с улицей Напольно-Выстовочной до пересечения с улицей Бакунина и на участке дороги от дома №16 по улице Зеленодольской до пересечения с улицей Узбекской.
С 26 сентября до позднего вечера 30 октября – на участке дороги по улице Зеленодольской от пересечения с улицей Бакунина до пересечения с улицей Анри Барбюса и на участке дороги от дома №16 по улице Зеленодольской до пересечения с улицей Октябрьской Революции.
С 18 октября до позднего вечера 30 ноября – на участке дороги по улице Зеленодольской от пересечения улицы Тамбовской до пересечения с улицей Жуковского.
С 1 ноября до позднего вечера 30 ноября – на участке дороги по улице Зеленодольской от пересечения с улицей Анри Барбюса до пересечения с улицей Октябрьской Революции и на участке дороги от дома №2 по улице Обухова до дома №4А по улице Николая Пахомова.
Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Движение транспорта до конца августа будет ограничено и на другом участке Канавинского район - по ул.Витебской.
Напомним, движение транспорта перекрыто в районе пр.Гагарина весь август.
Также движение транспорта перекрыто по ул.Чукотской до 23 августа.
Ограничен проезд и по улицам Семашко и Грузинской в июле-сентябре.
Добавим, что участки дороги неподалеку от ул. Семашко, по ул. Нестерова, перекрыты в июле-августе.
Напомним также, ул.М.Покровская частично перекрыта до середины октября.
Дороги вдоль ул.Головнина (Советский район) частично перекрыты в июле-сентябре.
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