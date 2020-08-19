Движение по ул. Зеленодольской перекроют до конца ноября Общество

Движение на участках по ул. Зеленодольской перекроют до конца ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения связаны с ремонтом инженерных сетей. В департаменте отметили, что согласно проекту организации дорожного движения, работы на этой улице будут проводиться поэтапно.

Так, с 24 августа до вечера 8 октября будет ограничено движение транспорта по улице Зеленодольской от пересечения с улицей Жуковского до пересечения с улицей Спартака.

С 24 августа до вечера 25 сентября будет временно прекращено движение транспорта на участке дороги по улице Зеленодольской от пересечения с улицей Напольно-Выстовочной до пересечения с улицей Бакунина и на участке дороги от дома №16 по улице Зеленодольской до пересечения с улицей Узбекской.

С 26 сентября до позднего вечера 30 октября – на участке дороги по улице Зеленодольской от пересечения с улицей Бакунина до пересечения с улицей Анри Барбюса и на участке дороги от дома №16 по улице Зеленодольской до пересечения с улицей Октябрьской Революции.

С 18 октября до позднего вечера 30 ноября – на участке дороги по улице Зеленодольской от пересечения улицы Тамбовской до пересечения с улицей Жуковского.

С 1 ноября до позднего вечера 30 ноября – на участке дороги по улице Зеленодольской от пересечения с улицей Анри Барбюса до пересечения с улицей Октябрьской Революции и на участке дороги от дома №2 по улице Обухова до дома №4А по улице Николая Пахомова.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Движение транспорта до конца августа будет ограничено и на другом участке Канавинского район - по ул.Витебской.

Напомним, движение транспорта перекрыто в районе пр.Гагарина весь август.

Также движение транспорта перекрыто по ул.Чукотской до 23 августа.

Ограничен проезд и по улицам Семашко и Грузинской в июле-сентябре.

Добавим, что участки дороги неподалеку от ул. Семашко, по ул. Нестерова, перекрыты в июле-августе.

Напомним также, ул.М.Покровская частично перекрыта до середины октября.

Дороги вдоль ул.Головнина (Советский район) частично перекрыты в июле-сентябре.