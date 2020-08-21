Стометровый триколор развернули волонтеры в нижегородском Парке Победы Общество

Фото: Александр Воложанин

Стометровый триколор развернули волонтеры в нижегородском Парке Победы в День российского флага 22 августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде в честь праздника состоялись вело- и мотопробеги с государственными флагами Российской Федерации. Мероприятие было организовано в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности.

Участники пробега стартовали от собора Александра Невского, где их поприветствовали руководитель отдела по делам молодежи Нижегородской епархии священник Андрей Бандин, руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина и координатор волонтерского движения и молодежных проектов Нижегородской епархии Александр Вихарев.

Колонны велосипедистов и мотоциклистов с российскими флагами проехали по улицам приволжской столицы и финишировали в Парке Победы. Здесь волонтеры развернули российский триколор длиной 100 метров, а затем приняли участие в праздничной программе. Для участников мероприятия была организована фотозона и угощение солдатской кашей и чаем. Все получили на память ленточки-триколор.

Организаторами мероприятия выступили нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", Нижегородская епархия, министерство культуры Нижегородской области, мотоклуб "Ночные волки" и "Ночные валькирии".

(фото: Александр Воложанин)

Ранее с Днем российского флага нижегородцев поздравил глава региона Глеб Никитин.

"В этой дате соединилось много смыслов, связанных с историей нашей страны. Только появившись, трехцветный флаг стал одним из символов России. Долгие века он был свидетелем побед наших предков. Под ним солдаты шли защищать Родину, покоряли морские просторы отважные первопроходцы. Триколор был важной частью становления промышленной и торговой мощи России на рубеже XIX—XX веков. В этот праздник мы вспоминаем достижения и подвиги наших предков, гордимся тем, что являемся их потомками. Сегодня важно беречь это народное единство и связь поколений, защищать национальные интересы и приумножать достояние России своим трудом, знаниями, любовью и заботой", - подчеркнул Глеб Никитин.