Нижегородка Дарья Иванова завоевала титул "Миссис Россия 2020" Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородка Дарья Иванова завоевала титул "Миссис Россия 2020". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, финал конкурса красоты состоялся 22 августа в Москве. За победу в нём боролись 35 участниц из разных регионов страны, в том числе четыре представительницы столицы Приволжья.

Победительницей же жюри признало многодетную мать из Нижнего Новгорода Дарью Иванову. Женщине 32 года, у неё трое детей.

Получая награду, победительница сказала, что будет стремиться "продвигать ценности конкурса: добро и материнство".

"С гордостью везу этот почётный титул в родной Нижний Новгород", - написала она в своём Instagram.

Помимо традиционной короны, Дарья Иванова получила призы и подарки от партнеров и спонсоров конкурса. В течение года она будет участвовать в социальных, благотворительных и культурных проектах.

Отмечается, что конкурс "Миссис Россия" проводится с 2000 года.