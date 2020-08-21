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Общество

Нижегородка Дарья Иванова завоевала титул "Миссис Россия 2020"

23 августа 2020 12:45  [137] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородка Дарья Иванова завоевала титул "Миссис Россия 2020". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, финал конкурса красоты состоялся 22 августа в Москве. За победу в нём боролись 35 участниц из разных регионов страны, в том числе четыре представительницы столицы Приволжья.

Победительницей же жюри признало многодетную мать из Нижнего Новгорода Дарью Иванову. Женщине 32 года, у неё трое детей.

Получая награду, победительница сказала, что будет стремиться "продвигать ценности конкурса: добро и материнство".

"С гордостью везу этот почётный титул в родной Нижний Новгород", - написала она в своём Instagram.

Помимо традиционной короны, Дарья Иванова получила призы и подарки от партнеров и спонсоров конкурса. В течение года она будет участвовать в социальных, благотворительных и культурных проектах.

Отмечается, что конкурс "Миссис Россия" проводится с 2000 года.

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