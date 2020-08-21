Пропавший в лесу Нижегородской области грибник был найден живым, но в больнице его не удалось спасти Происшествия

Пропавший в лесу Нижегородской области грибник был найден живым, но позднее его не удалось спасти. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

Напомним, 64-летний Евгений Сидоров пропал 20 августа. Он ушел из дома в садоводческом товариществе "Ягодное" Богородского района в лес, после этого на связь не выходил.

Мужчину искали 4 дня и 3 ночи. Было известно, что он принимал лекарства, а ушёл в лес без них. Поисковые работы начались сразу, но крайне мало людей отозвались, чтобы помочь в поисках. По словам координатора поисковых мероприятий Людмилы "Пумы" Катиной – его можно было найти гораздо раньше, уже даже на второй день, будь в распоряжении поисковиков больше людей для отработки задач в лесу.

23 августа в районе 17:15 вышедшая на задачу впервые в статусе старшей поисковой группы ПСО "Волонтер" Татьяна Михайлова вместе с ротой росгвардейцев обнаружила пропавшего.

"Я шла крайней в цепочке. Все инструктажи были прочитаны, ребята понимали, как и куда смотреть, и я сама внимательно смотрела по сторонам и прям вздрогнула, когда заметила нашего потеряшку. Он лежал в небольшой яме, говорить не мог, когда мы подошли к нему, только чуть руками шевелил. Я позвала ребят, сразу позвонила в штаб. Впервые на такой задаче руководила группой, и честно говоря, меня прям затрясло, когда я его увидела. Немного растерялась, но коллеги быстро подсказали что делать, спасибо им. Напоили водой дедушку, он что-то говорил, но невнятно. Солдатики быстро соорудили носилки и стали эвакуировать нашего подопечного", - рассказала Татьяна Михайлова.

Первая помощь была оказана медиками прямо в лесу, и потом пострадавший был отправлен в больницу. По дороге он пришел в себя и даже немного поговорил с поисковиками. Почти 2 часа заняла эвакуация из леса. Медики диагностировали тяжелое состояние.

Радость от того, что удалось спасти пожилого грибника омрачилась сообщением из больницы. Евгений Сидоров скончался. Отягчающими факторами стали перенесенный ранее инфаркт, переохлаждение, стресс и набор возрастных болезней.