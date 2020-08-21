Цветы в шляпной коробке - уникальный подарок на любое мероприятие

Современные флористы творят настоящие чудеса и создают необычные произведения искусства. Цветы дарят близким людям по поводу и просто так. Прекрасный подарок, в основном, получают представительницы прекрасного пола.

Женщины любят подобные подарки и ценят мужчин, которые могут поднять настроение одним букетом. Приятно получить красивый букет роз в обычный день. Мужчины, которые хотят порадовать свою любимую, могут присмотреться к розам в коробках. Подобная композиция отлично подходит для любого случая.

Купить розы в коробке с доставкой по Москве можно выгодно и без лишних проблем. Компания "Vip.Flowers" предлагает своим клиентам доставку в любые регионы. Закажите цветы, и курьер доставит их в тот момент, когда это будет необходимо.

Когда стали дарить цветы в коробке?

Откуда же пришла традиция дарить цветы в простых шляпных коробках? Историй по этому поводу много и все они яркие и имеют место быть. Но запомнилась окружающим история о Б. Шоу.

Писатель был влюблен в С. Кэмпбелл. Вскоре у них закрутился роман. Однажды мужчина принес своей возлюбленной цветы в коробке из-под шляпы. Девушка была в восторге от подарка.

К цветам была приложена записка, которая стала началом переписки. И длилась эта романтическая переписка между людьми на протяжении 40 лет.

После того, как девушка умерла, писатель не стал выкидывать ее письма. Он стал хранить их в коробке из-под шляпы. Кстати, в этой самой коробке и были подарены цветы.

К нам подобная традиция оформления пришла из Европы и быстро стала популярной. Сегодня флористы создают уникальные букеты в коробках. Подарить их можно как любимой женщине, так и артисту.

Какие бывают коробки с цветами?

В цветочном магазине подобные букеты представлены в широком ассортименте. Они различаются цветом, рисунками и формой. Что касается формы, то они бывают:

Круглые;

Квадратные;

Овальные;

В виде ромба;

В виде трапеции;

Прямоугольные;

В виде сердца;

В форме первой буквы имени;

Под старину;

Шкатулки;

Сундучки.

Оформляется не только внешняя сторона коробки. Внутренняя сторона оклеивается специальным материалом, который не пропускает влагу.

Дно коробки состоит из губки. Она пропитывается раствором для растений, который не дает цветам засохнуть. Подобная среда считается безопасной для флоры. Цветы получают необходимое питание и могут радовать владелицу на протяжении нескольких недель.

Если дарить цветы, то только в шляпных коробках. Подобная композиция запомнится своей оригинальностью. Такой вариант букетов считается стильным, изысканным и модным.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.