Детский сад построят в Шаранге Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Детский сад на 160 мест построят в поселке Шаранга до конца 2020 года по адресной инвестиционной программе "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области". Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Николай Денисов в ходе рабочего визита в Шарангский район.

"Более 200 млн рублей средств областного бюджета будет направлено на реализацию проекта. Кроме того, ожидаем федеральное финансирование строительства объекта по линии госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", - уточнил Николай Денисов.

В новом учреждении предусмотрены игровые комнаты, спортзал и бассейн. В детский сад планируется перевести воспитанников из двух других дошкольных учреждений.

"Состояние этих двух детсадов на сегодняшний день, увы, оставляет желать лучшего", - отметил глава администрации Шарангского района Олег Зыков.

Напомним, в 2020 году на развитие сельских территорий Нижегородской области будет направлено более 1,2 млрд рублей субсидий из федерального и областного бюджетов. Средства предусмотрены на газификацию, благоустройство населенных пунктов, ремонт социальных объектов, др.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году в регионе планируется начать строительство 24 детских садов в рамках госпрограмм.

"Прежде всего, речь идет о национальном проекте "Демография". Сроки достаточно сжатые. Мы должны выполнить поручение президента России и ликвидировать дефицит мест в ясельных группах к концу 2021 года. Главы муниципалитетов, где ведутся работы, несут за результат личную ответственность", - подчеркивал Глеб Никитин.

Напомним, что детсад планируется построить в историческом центре Нижнего Новгорода. Также заключен контракт на строительство детсада в ЖК "Новая Кузнечиха".