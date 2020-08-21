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Спорт

Матч ФК "Томь" - ФК "Нижний Новгород" пройдет без зрителей 26 августа

24 августа 2020 15:55  [60] Спорт

Фото: с сайта ФК "Нижний Новгород"

Матч ФК "Томь" - ФК "НН " пройдет без зрителей 26 августа 2020 года. Как сообщается на сайте нижегородского футбольного клуба, из-за ограничений, связанных с нестабильной эпидемиологической обстановкой в Томской области, где коэффициент распространения коронавирусной инфекции вновь поднялся выше единицы, матч пройдет без зрителей.

Игра 1/64 финала Бетсити Кубка России "Томь" - ФК "НН" состоится в среду, 26 августа, на томском стадионе "Труд". Начало в 14:30. Будут доступны онлайн-трансляции.

Напомним, 1 августа подопечные Роберта Евдокимова обыграли в первом матче томскую "Томь" со счетом 1:0 на стадионе "Нижний Новгород".

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Теги:
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