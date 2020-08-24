Последние новости рубрики Происшествия
24 августа 2020 17:40  [145] Лежавший на дороге в Сормове молодой человек погиб под колесами легковушки
24 августа 2020 13:53  [188] Уголовное дело о пожаре на "Красном Сормове", где погибли трое рабочих, направлено в суд
24 августа 2020 13:37  [152] Следователи выясняют причины гибели пенсионера в Арзамасском районе
24 августа 2020 10:11  [319] Пропавший в лесу Нижегородской области грибник был найден живым, но в больнице его не удалось спасти
24 августа 2020 09:15  [350] Бухгалтер из Кстова получила условный срок за финансовые махинации
23 августа 2020 16:38  [684] Трое погибли в ДТП в Воскресенском районе
23 августа 2020 11:05  [576] Мужчина утонул на Гребном канале
22 августа 2020 18:43  [1257] Пятнадцать человек спасли на пожаре в Советском районе Нижнего Новгорода, один погиб
21 августа 2020 17:25  [735] Поезд на Московском вокзале переехал сотрудника РЖД, машинист пойдет под суд
21 августа 2020 12:33  [429] Нижегородец обвиняется в краже велосипедов из подъездов домов
Происшествия

Лежавший на дороге в Сормове молодой человек погиб под колесами легковушки

24 августа 2020 17:40  [145] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Молодой человек, лежавший на дороге в Сормовском районе, получил смертельные травмы после того, как по нему проехался автомобиль. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД.

Несчастный случай произошел в полночь 23 августа, когда 45-летний водитель, управляя автомобилем Лада Гранта, передвигался по ул.Сутырина. Там на проезжей части дороги и лежал 23-летний молодой человек, которого водитель не заметил.

В итоге пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph