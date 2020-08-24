Лежавший на дороге в Сормове молодой человек погиб под колесами легковушки Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Молодой человек, лежавший на дороге в Сормовском районе, получил смертельные травмы после того, как по нему проехался автомобиль. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД.

Несчастный случай произошел в полночь 23 августа, когда 45-летний водитель, управляя автомобилем Лада Гранта, передвигался по ул.Сутырина. Там на проезжей части дороги и лежал 23-летний молодой человек, которого водитель не заметил.

В итоге пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.