Лежавший на дороге в Сормове молодой человек погиб под колесами легковушки

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Молодой человек, лежавший на дороге в Сормовском районе, получил смертельные травмы после того, как по нему проехался автомобиль. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД.
Несчастный случай произошел в полночь 23 августа, когда 45-летний водитель, управляя автомобилем Лада Гранта, передвигался по ул.Сутырина. Там на проезжей части дороги и лежал 23-летний молодой человек, которого водитель не заметил.
В итоге пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.
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