Нижегородская область и китайская провинция Сычуань отмечают 10-летие сотрудничества Политика

Нижегородская область и китайская провинция Сычуань отмечают 10-летие с момента подписания соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравительное письмо председателю народного правительства провинции Сычуань Китайской Народной Республики господину Инь Ли.

По словам Глеба Никитина, на протяжении многих лет провинция Сычуань является стабильным партнером региона, отношения с которым устойчиво развиваются в духе дружбы и взаимного уважения.

"Сычуань стала первым китайским партнером Нижегородской области. Наше взаимодействие продолжается и сегодня: мы активно обмениваемся деловыми миссиями, визитами делегаций в сфере образования, культуры, спорта. Нижегородские вузы, такие как НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, ННГУ им. Н.И.Лобачевского, НГТУ им. Р.Е.Алексеева плотно сотрудничают с университетами провинции. Благодаря подписанным межвузовским соглашениям в регионе обучаются более 430 китайских студентов, в том числе из провинции Сычуань", - сказал Глеб Никитин.

"В следующем году Нижний Новгород отмечает 800-летие. Уверен, что почетными гостями торжества станут наши партнеры из Китайской Народной Республики", - добавил глава региона.

Напомним, что основные контакты с провинцией Сычуань происходят на площадке совместной рабочей группы по сотрудничеству в торгово-экономической и гуманитарной областях регионов Приволжского федерального округа и Верхнего и Среднего течения реки Янцзы.

Основными направлениями партнерства Нижегородской области и провинции Сычуань являются сферы инвестиций и образования. В частности, с вузами провинции Сычуань университеты Нижегородской области связывает 6 соглашений о сотрудничестве.

Напомним, Нижегородская область увеличила внешнеторговый оборот с Китаем на 40% по итогам первого полугодия 2020 года.