Сотруднику борского завода оторвало пальцы станком Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сотруднику борского ООО "Новые Промышленные Технологии" оторвало пальцы станком. Об этом сообщает государственная инспекция труда по Нижегородской области.

Это произошло 10 июля 2020 года во время работы 40-летнего оператора контактной сварки на торцевой пиле. Рукав спецовки попал в станок и кисть руки затянуло под пильный диск.

В ходе расследования несчастного случая выяснилось, что имели место нарушения трудового законодательства. В частности, мужчина работал без прохождения обязательного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования.

Также на предприятии эксплуатировался станок, не соответствующий государственным требованиям. На станке есть деформация кромки кожуха и рваные края кожуха. Рычаг и ручка рычага опускания пильного диска подвергались ремонту, выполнены из двух прутов строительной арматуры, приваренных электросваркой друг к другу.

По результатам расследования компания обязана заплатить штраф в 185 тысяч рублей.