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Общество

Банк "Открытие" предложил рефинансировать ипотеку по ставке 4,7% годовых

25 августа 2020 13:36  [75] Общество

Фото: "НИА Нижний Новгород"

Банк "Открытие" расширил возможности заемщиков в рамках программы "Семейная ипотека". Теперь семьи с детьми могут не только приобрести жилье на льготных условиях, но и рефинансировать ранее оформленные кредиты по ставке 4,7%, отметили в пресс-службе банка.

Стать заемщиками по программе могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок. Получить кредит или рефинансировать ранее выданную ипотеку можно на покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке).

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн рублей. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15%.

Ознакомиться с более подробной информацией о программах ипотечного кредитования в банке "Открытие" можно на сайте.

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