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Общество

Волонтеры разыскивают пропавшую в Нижегородской области 18-летнюю Валентину Максакову

25 августа 2020 14:35  [132] Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры разыскивают пропавшую в Нижегородской области 18-летнюю Валентину Максакову. Как сообщает ПСО "Волонтер", примерно 10 июня 2020 года она уехала из дома в Перевозе – в Нижний Новгород и не вернулась. Несколько дней назад, 20 августа, её видели около ТЦ "Республика".

Приметы: рост 150 см, телосложение плотное, волосы светло-русые вьющиеся, глаза голубые.

Была одета в серый спортивный костюм с капюшоном, обута в красные с чёрным кроссовки.

Особые приметы: татуировки на обеих ногах.

При себе имела: рюкзак, паспорт, медицинский полис, СНИЛС, мобильный телефон.

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