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Волонтеры разыскивают пропавшую в Нижегородской области 18-летнюю Валентину Максакову. Как сообщает ПСО "Волонтер", примерно 10 июня 2020 года она уехала из дома в Перевозе – в Нижний Новгород и не вернулась. Несколько дней назад, 20 августа, её видели около ТЦ "Республика".
Приметы: рост 150 см, телосложение плотное, волосы светло-русые вьющиеся, глаза голубые.
Была одета в серый спортивный костюм с капюшоном, обута в красные с чёрным кроссовки.
Особые приметы: татуировки на обеих ногах.
При себе имела: рюкзак, паспорт, медицинский полис, СНИЛС, мобильный телефон.
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