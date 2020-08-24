Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 84 жителей Нижнего Новгорода

По данным на вторник 25 августа, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 172 заболевших COVID-19 — это на 84 человека больше, чем вчера, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 26 866 человек.

Нижегородские власти рассказали о новых случаях заражения коронавирусом в регионе

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 26 866 человек, в том числе 122 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 114 новых случаев COVID-19.

Глеб Никитин подписал указ о переводе нижегородских школ на очный формат обучения

Между тем, образовательные организации будут работать с определенными требованиями: при возможности за каждым классом (группой) закрепят отдельное учебное помещение; общение учащихся из разных классов (групп) во время перемен будет минимизировано; учащимся не разрешат скапливаться в холлах, коридорах, при входе в классы, аудитории; будет контролироваться масочный режим в учебных аудиториях и лекционных залах

Нижегородские власти разъяснили необходимость наличия справок о COVID-19 для детсадов

Правительство Нижегородской области объяснило необходимость наличия справки об отсутствии COVID-19 для посещения детского сада. Разъяснения потребовались после того, как в одну из клиник Автозаводского района массово пришли родители, что бы взять для детей подобные справки.

Еще меньше ограничений: для нижегородцев открываются кинотеатры

Работа кинотеатров разрешена при условии выполнения ряда требований: зал запрещено заполнять более, чем на 30%; посетителям необходимо носить медицинскую маску; в залах запрещается принимать пищу; организаторы показа должны обеззараживать воздух бактерицидными облучателями, а между сеансами зал необходимо полностью дезинфицировать по вирусному режиму.

Строительный кран упал во дворе дома в Ленинском районе

Автокран находился на строительной площадке, которая прилегала к жилому двухэтажному дому. На месте падения строительной техники часто гуляют дети, а также находятся проживающие в доме граждане. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Доследственная проверка организована после падения 15-летнего подростка из окна квартиры в Нижнем Новгороде

Следователи выясняют обстоятельства, при которых 15-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа дома по ул.Сергея Есенина в Канавинском районе. По предварительным данным, произошел несчастный случай.

Нижегородская компания просит признать банкротом дзержинский "Кристалл"

С банкротным иском в суд 24 августа обратилось ООО "Нижегородская многопрофильная компания "МАСТ", которое занимается торговлей электрической бытовой техникой и сейчас находится в процессе ликвидации. Сумма исковых требований к "Кристаллу" составляет 1 млн рублей.

Две новые школы планируется открыть в Нижнем Новгороде впервые за 11 лет

В последний раз новые школы в Нижнем Новгороде открывались 11 лет назад. Сейчас речь идет о школе №131 в микрорайоне "Цветы", и новом здании школы №88 в посёлке Новинки.

Нижегородская область привлекла 17 млрд рублей на покрытие госдолга

Сбербанк откроет Нижегородской области 17 возобновляемых кредитных линий общим объемом 17 млрд рублей. Ставка по кредитам составляет 5,25% годовых.