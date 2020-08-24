Детская площадка, батуты и качели появились в парке Кулебак Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Благоустройство центрального городского парка завершилось в Кулебаках. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 26 августа 2020 года.

Работы по благоустройству парка начались в 2018 году. Сначала здесь благоустроили деревянную набережную, выложили дорожки брусчаткой, появился пункт проката катамаранов и полноценное освещение. В 2019 году в парке смонтировали световой фонтан, построили летнюю открытую сцену. На новой детской спортивной площадке 7 игровых башен с выходами в тоннель-цилиндр, канатный куб с сетями из армированного каната, 9 мостов-переходов различной конструкции, качельный сектор, скалодромы и лестницы, гимнастический канат и горки.

В 2020 году работы по благоустройству городского парка были продолжены. На детской площадке появились батуты, канатная дорога, качели, декоративное освещение. Кроме того, выполнено устройство газонов, высажены декоративные кустарники, уложено современное резиновое покрытие, покрытие из щепы и мульчи, а также обустроены дорожки покрытием из природного материала: спилов деревьев и брусчатки.

"Этот парк является примером того, как можно и нужно постепенно преображать территорию, создавать на ней новые локации, которые действительно интересны и востребованы жителями. Для достижения такого результата необходимо привлекать людей к работе над созданием проектов. Спрашивать, что они хотят увидеть в парке или сквере, какими функциональными зонами им будет интереснее пользоваться. Это та задача, которую ставит перед нами не только национальный проект, но и само время. В Нижегородской области, я считаю, успешно справляются с этой работой: ежегодно в муниципалитетах создаются сотни небольших, но уютных территорий, где жители с удовольствием проводят время. Новые скверы и парки становятся основными местами притяжений в небольших населенных пунктах, что является основным итогом нашей совместной работы", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Благоустройство проводилось по нацпроекту "Жилье и городская среда". В этом году на благоустройство парка из федерального, областного и местного бюджетов направили около 8 млн рублей.

Глеб Никитин также добавил, что всего в 2020 году в рамках национального проекта в Нижегородской области планируется преобразить 129 общественных пространств и 118 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов будет направлено 1,5 млрд рублей.