Новая волна ложных сообщений о взрывных устройствах поступает в нижегородское МЧС Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Сотрудники регионального ГУ МЧС РФ с утра 26 августа принимают звонки о заложенных взрывных устройствах на объектах в Нижнем Новгороде.

Как сообщили журналистам в ведомстве, поступили сообщения о бомбах на четырех объектах, три их которых – это ТЭЦ, еще один - бизнес-центр Лобачевский Plaza.

По информации МЧС, две ТЭЦ уже проверены – там взрывных устройств не оказалось, то есть звонки оказались ложными.

В настоящее время проверяется еще одна ТЭЦ и бизнес-центр.

Напомним, что неделей ранее уже происходила подобная ситуация – взрывные устройства искали в зданиях нижегородских судов, вокзалов и аэропорту. Тогда все звонки оказались ложными и бомб не нашли.



Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте или звонят правоохранителям с информацией об угрозах взрывов на объектах, которые в большинстве являются социальными. Все сообщения всегда оказываются ложными.