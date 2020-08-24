Все поступившие сообщения о бомбах в Нижнем Новгороде оказались ложными Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские правоохранители завершили обследование объектов, где сегодня якобы были заложены взрывные устройства. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Напомним, что звонки поступали с утра 26 августа. Неизвестные сообщили, что бомбы заложены в трех городских котельных, а также в бизнес-центре Лобачевский Plaza.

В настоящее время проверка объектов завершена - там взрывных устройств не оказалось, то есть звонки оказались ложными.

Неделей ранее уже происходила подобная ситуация – взрывные устройства искали в зданиях нижегородских судов, вокзалов и аэропорту. Тогда все звонки также оказались ложными и бомб не нашли.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте или звонят правоохранителям с информацией об угрозах взрывов на объектах, которые в большинстве являются социальными. Все сообщения всегда оказываются недостоверными.