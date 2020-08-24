Детский сад в мкр."Седьмое небо" планируют открыть в середине сентября Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Детский сад в мкр."Седьмое небо" № 305 (ул. Карла Маркса, д.45) Нижнего Новгорода планируют открыть в середине сентября 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте образования.

Напомним, что здание детсада было построено в конце прошлого года. В декабре осуществлялась закупка и поставка мебели, технологического и игрового оборудования. Параллельно велось оформление правоустанавливающих документов на построенный объект и закупленное оборудование.

Однако в марте 2020 года на территории Нижегородской области был введен режим повышенной готовности для снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции. 30 марта жители области перешли в режим самоизоляции, детсады и школы в это время перевели воспитанников на домашний режим.

Оформление документов на детсад в мкр."Седьмое небо" в это время было приостановлено.

Между тем, территорию учреждения круглосуточно охраняют четыре сторожа, в помещениях установлена система видеонаблюдения.

Сейчас начата процедура по получению лицензии на право ведения образовательной деятельности. В настоящее время руководители дошкольного учреждения уже получили заключения от Роспотребнадзора, в ближайшее время будет получено заключение от Госпожнадзора. После получения лицензии на право ведения образовательной деятельности детсад начнет функционировать.