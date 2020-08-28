Банк "Открытие" получил премию "FINAWARD" за образовательное мобильное приложение Open Aсademy Бизнес

Образовательное мобильное приложение банка "Открытие" Open Aсademy для предпринимателей стало победителем премии инноваций и достижений финансовой отрасли "FINAWARD 2019" в номинации "Программа лояльности". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Первое на рынке образовательное мобильное приложение Open Aсademy для IOS и Android для развития цифровых навыков предпринимателей и эффективного развития бизнеса запущено в 2018 году. Контент платформы делится на два блока – медийный и образовательный.

Медийная часть включает кейсы предпринимателей, подкасты и статьи с советами о digital-инструментах, которые предприниматель может применять в бизнесе. Также в медийном блоке размещаются интервью с экспертами по вопросам, которые больше всего волнуют бизнес (например, комплаенс и кэш-менеджмент) и анонсы важных событий для МСБ.

Образовательная часть контента Open Academy представлена модулями, которые помогут развивать бизнес с помощью онлайн-инструментов, искать клиентов в интернете, формировать и управлять командой в онлайне, а также оценивать прибыльность бизнеса. Пройти обучение на Open Aсademy может бесплатно каждый предприниматель или тот, кто хочет им стать.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Open Aсademy или скачать мобильное приложение в GooglePlay и AppStore. Практические знания на платформе представлены для новичков, самозанятых, малого и среднего бизнеса.



Задачи премии - поиск инновационных и прогрессивных подходов к стандартному набору финансовых инструментов и привлечение к ним внимания профессионального сообщества. Объекты премии — банковские и финансовые продукты, решения, методы их внедрения, причем как самостоятельно представленные на рынке, так и предназначенные для банков и финансовых компаний. Экспертный совет в составе нескольких десятков экспертов из банковской отрасли путем закрытого голосования отбирает победителя в каждой номинации. Редакция делового журнала "Банковское обозрение" определяет перечень номинаций и номинантов премии. Она вручается по итогам достижений за прошедший год в 13 номинациях.