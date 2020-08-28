Мотосубботник состоялся в Нижнем Новгороде в Единый день уборки берегов Волги Общество

Мотосубботник состоялся в Нижнем Новгороде в Единый день уборки берегов Волги

Мотосубботник состоялся в Нижнем Новгороде в Единый день уборки берегов Волги 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, за час силами 35 человек было собрано свыше 50 мешков мусора. При этом применялся принцип раздельного сбора мусора: в белые мешки складывали отходы, пригодные к переработке, в синие – неперерабатываемые.

Отмечается, что кроме мотоциклистов, на уборку вышли специалисты министерства экологии и природных ресурсов региона, администрации Нижнего Новгорода и волонтёры.

"Отходы, которые люди не забирают после отдыха, вместе с подъёмом воды попадают в реку. И этим субботником мы хотим еще раз привлечь внимание нижегородцев к состоянию нашей великой реки, - заявил заместитель начальника управления охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Никифоров.

Он также обратил внимание, что в настоящее время по программам нацпроекта "Экология" в регионе строися несколько десятков очистных сооружений. Благодаря этому количество сбрасываемых неочищенных сточных вод в Волгу должно сократиться в трое.

"Только на своем примере мы можем показать и объяснить другим, что необходимо бережно относиться к окружающей среде. Предлагаю всем нижегородцам в один из выходных также присоединиться к уборке - необязательно именно берегов Волги, а хотя бы своих любимых мест отдыха. Просто взять на прогулку перчатки, мусорные пакеты и убрать часть мусора, оставленного отдыхающими", - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не раз говорил на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы".

Также глава региона поручил главам муниципалитетов усилить работу по экологическому воспитанию молодежи.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.