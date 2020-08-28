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Общество

Студентка Нижегородской сельхозакадемии Анна Биюшкина стала призером конкурса "Горизонт 2100"

30 августа 2020 12:13  [72] Общество
Анна Биюшкина

Анна Биюшкина

Фото: представительство Нижегородской области в Москве

Студентка Нижегородской государственной сельхозакадемии Анна Биюшкина стала призером конкурса "Горизонт 2100". Об этом сообщили в представительстве Нижегородской области в Москве.

Финальное мероприятие проекта "Горизонт 2100" Международного форума "Формируем будущее вместе" состоялось 27 августа.

В последнюю неделю августа в Москве прогрессивная молодежь из нескольких стран мира собралась, чтобы смоделировать собственное видение стратегической перспективы будущего нашей планеты.

Такая возможность у них появилась благодаря победе в конкурсе "Горизонт 2100", участниками которого стали школьники, студенты и работающая молодежь в возрасте от 16 до 26 лет, осуществляющие исследования по таким важным проблемам, как геополитическая напряженность, неравенство, изменение климата, отсутствие оптимальных форм жизнедеятельности человечества, "злоупотребление новыми технологиями".

В этом году на конкурс поступило 318 научных и научно-фантастических работ из 18 стран. Студентка Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии Анна Биюшкина заняла II место в номинации "Будущее на рубеже 2100 года". Анна родом из села Редькино г.о.Бор Нижегородской области. В конкурсе она приняла участие с работой "Ветер надежды", вышла в финал и была приглашена на форум "Формируем будущее вместе", где в формате образовательных кейсов и форсайт-сессий участники формировали образ желаемого будущего.

На финальном мероприятии участники представили свои работы, посвященные преодолению глобальных угроз человечества, после чего были подведены итоги, и прошла церемония награждения победителей конкурса "Горизонт 2100".

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