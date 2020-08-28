Банк "Открытие" приглашает на вебинар по запуску стартапов в сфере финансовых технологий Бизнес

Банк "Открытие", Московский акселератор и Ассоциация ФинТех продолжают серию бесплатных вебинаров "Финтех: взгляд в будущее". Об этом сообщили в пресс-службе банка.

3 сентября с 13:00 до 15:00 руководители банка "Открытие" расскажут о работе со стартапами и новых технологиях в экспертизе проектов участников "Московского акселератора".

Перед участниками выступят:

- вице-президент, директор Центра бизнес-трансформации банка "Открытие" Александр Орлов;

- управляющий директор Центра бизнес-трансформации банка "Открытие" Екатерина Мицкевич;

- директор Центра инноваций Блока информационных технологий банка "Открытие" Константин Нерадовский.

В рамках вебинара эксперты обсудят:

- цели и задачи банка "Открытие" в работе со стартапами и ближайшие бизнес-приоритеты банка;

- фабрику пилотов: ее модель работы, помощь стартапам и заказчикам в формировании бизнес-кейсов для пилотирования, в т.ч. на московском акселераторе;

- технологии пилотирования и планы по тестированию новых технологий. Требования к стартапам и подход к технологической экспертизе проектов в рамках Московского акселератора.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке: https://forms.gle/pXVAhHBTWp9X4nN88.

Прием заявок на участие в третьем треке программы "Московский акселератор" продолжается. Банк "Открытие" выступает партнером проекта и предоставляет участникам "Московского акселератора" возможность пройти экспертизу идей, гипотез и проектов.

Авторы лучших инновационных решений "Московского акселератора" получат возможность пилотирования своих проектов на площадке банка "Открытие" и внедрения их в промышленную эксплуатацию по контракту. В "Московском акселераторе" могут принять участие региональные компании и ИТ-стартапы.