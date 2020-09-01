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Общество

Глеб Никитин предложил свою идею в рамках форума АСИ "Сильные идеи для нового времени"

02 сентября 2020 11:02  [55] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил свою идею в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Цель форума - выбрать 100 идей, которые помогут задать вектор развития России. Сбор идей проходит на краудплатформе.

Суть предложенного Глебом Никитиным проекта "Эффективная поддержка семей: возможность измениться" (трек "Новая социальная политика")  – улучшить региональные меры поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  Сейчас меры поддержки зависят от критериев нуждаемости (средний душевой доход) без учета общего материального положения семьи. 

Проект предусматривает:

- оценку эффективности существующих мер поддержки;

- изменение критериев нуждаемости в региональном законодательстве;

- предоставление меры поддержки на основе взаимных обязательств, установленных социальным контрактом;

- создание единого реестра жизненных ситуаций, который позволил бы людям проще понять, право на какие меры поддержки у них есть;

- введение сертификатов на получение социальных услуг и расширение доступа некоммерческих социально-ориентированных организаций к их оказанию.

"Это позволит перейти от формального распределения выплат к адресной поддержке реально нуждающихся семей, улучшить качество жизни детей в малоимущих семьях. Отмечу, что свои идеи в сфере экономики и технологий, социальной политики в рамках форума может оставить любой житель России. Предлагаю нижегородцам также принять участие", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Свои идеи можно отразить до 10 сентября 2020 года, заполнив форму по ссылке: https://idea.asi.ru/.

Авторы 100 лучших идей смогут презентовать их руководству страны в финале форума. Проекты-победители будут размещены в библиотеке "умных решений" "Смартека" и тиражированы в регионах РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив. АСИ создана распоряжением правительства России от 11 августа 2011 года. Наблюдательный совет АСИ возглавляет президент России Владимир Путин.

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