Глеб Никитин поздравил посла Вьетнама с Днем независимости Политика

Жители Социалистической Республики Вьетнам отметили 2 сентября главный национальный праздник – День независимости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравительную телеграмму в адрес посла Вьетнама в России Нго Дык Маня по случаю 75-й годовщины провозглашения независимости страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 3 сентября 2020 года.

"Нижегородская область высоко ценит дружественные отношения, сложившиеся с Вьетнамом, и стремится к их дальнейшему укреплению. Особое значение имеют активно развивающиеся торговые связи Нижегородской области и Вьетнама. В первом полугодии 2020-го наш двусторонний товарооборот составил 9 млн долларов, увеличившись более чем в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отмечу, что 50% экспортируемой в страну нижегородской продукции составляют средства наземного транспорта", – сообщил Глеб Никитин.

В департаменте внешних связей правительства Нижегородской области добавили, что сотрудничество региона с Социалистической Республикой Вьетнам также осуществляется в культурно-образовательной сфере.

Так, в 2019 году артисты из страны-партнера приняли участие в Международном фестивале фольклорных коллективов "Хрустальный ключ" в селе Сартаково Богородского района. Кроме того, благодаря подписанию соглашений о сотрудничестве с вузами Вьетнама Волжский государственный университет водного транспорта, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова активизировали сотрудничество в сфере высшего образования.

В ведомстве также рассказали, что взаимодействие с Вьетнамом не прекратилось и в период пандемии: в текущем году сотрудничество осуществлялось и с использованием возможностей цифровых технологий. Например, в июне 2020 года представители департамента приняли участие в видеоконференции с Торговым представительством Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам по вопросам выхода экспортоориентированных компаний региона на рынок Вьетнама в условиях неопределенности.

Ранее сообщалось, что 2020 год объявлен Перекрестным Годом Вьетнама и России. Страны планируют укреплять всестороннее межгосударственное и межрегиональное партнерство.