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Происшествия

СУ СК расследует дело о двух погибших в Нижнем Новгороде пенсионерах

03 сентября 2020 10:27  [47] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

СУ СК России по Нижегородской области расследует дело о двух погибших пенсионерах. Об этом сообщается на сайте следственного управления 3 сентября 2020 года.

Пожилые брат и сестра (72 и 82 года) погибли на пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Ватутина Автозаводского района накануне, 2 сентября.

С целью установления причин их смерти назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. Расследование по уголовному делу продолжается.

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