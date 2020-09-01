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Экономика

Нижний Новгород привлек 5 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета

03 сентября 2020 16:07  [41] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижний Новгород привлек 5 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского отделения Сбербанка, которое выиграло аукционы на предоставление кредитных ресурсов.

Сбербанк откроет городу 11 возобновляемых кредитных линий. Процентная ставка по кредитам составила 5,25% годовых.

В банке пояснили, что целью привлечения кредита стало покрытие дефицита бюджета.

Напомним, что по последним данным дефицит бюджета города составлял 1 млрд 15,6 млн рублей.

Муниципальный долг Нижнего Новгорода по итогам июля 2020 года превышал 11,449 млрд рублей. Стоит отметить, что городская задолженность начала расти уже с июня. Тогда она увеличилась на 12,8% до 11,444 млрд рублей. В июле рост был незначительным - 0,04% или на 5 млн рублей.

Основную часть в структуре долга - 43,67% занимают муниципальные ценные бумаги - 5 млрд рублей (40 тысяч рублей прочие расходы), 39,74% - займы кредитных организаций (4,55 млрд рублей), 16,59% - бюджетные кредиты (1,898 млрд рублей). Сумма выплаченных процентов по данным на июль составила 423,54 млн рублей.

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