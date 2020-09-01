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Общество

Новые проверки на трезвость проведут нижегородские сотрудники ГИБДД

04 сентября 2020 11:39  [93] Общество

Новые проверки на трезвость проведут сотрудники ГИБДД в Нижнем Новгороде. В этом раз операция "Ночь" пройдет 4 сентября в вечернее и ночное время. Об этом сообщили в областной госавтоинспекции. 

Рейд будет организован только на территории города.

Управление автомобилем в состоянии опьянения карается штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления транспортом сроком до 3 лет.

С начала этого года в Нижнем Новгороде произошло более 70 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в состоянии опьянения, 7 человек погибло.

Ранее полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем в Нижнем Новгороде. Его удалось задержать только на трассе в Балахнинском районе.

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