Лучшие студенты Арзамасского приборостроительного колледжа получили сертификаты на стипендию от АПЗ Общество

Фото: АПЗ

Генеральный директор АО "АПЗ" Андрей Капустин и директор по персоналу Владимир Смирнов посетили Арзамасский приборостроительный колледж. Об этом сообщает пресс-служба завода.

В этом году колледж отмечает своё 60-летие и 175 первокурсников, которые собрались в актовом зале на торжественную линейку в День знаний, стали его юбилейным набором.

С началом учебного года ребят поздравил директор АПК Сергей Ермолаев, который отметил, что быть студентом приборостроительного колледжа – это почетно и ответственно.

"Связь с приборостроительным – нашим базовым предприятием – крепнет из года в год. Мы являемся, образно говоря, цехом завода. Почти 20 выпускников этого года уже трудоустроены на АПЗ. Пандемия внесла свои коррективы, но мы надеемся, что ситуация изменится к лучшему и численность завода пополнится нашими студентами. Только лучшие придут работать на АПЗ. И я вам желаю, чтобы этими лучшими стали вы!", - сказал Сергей Ермолаев.

Эту мысль в своем приветственном слове продолжил и генеральный директор АПЗ Андрей Капустин.

"Работать на нашем предприятии престижно и интересно. У завода хорошие перспективы: на ближайшие 5 лет мы прогнозируем загрузку производства на том же уровне, что и сейчас. Поэтому у каждого из вас есть шанс влиться в шеститысячный коллектив приборостроителей. Желаю вам успехов, хорошего настроения, бодрости духа и, главное, серьезно относиться к учебе. Нам нужны лучшие кадры!", - отметил Андрей Капустин.

Кульминацией торжественной части стало вручение шести лучшим студентам колледжа именных сертификатов на получение персональной стипендии имени П.И. Пландина.

В завершение праздничного визита гости с АПЗ посетили Ресурсный центр колледжа, различные профильные лаборатории и музей истории учебного заведения, где Андрей Капустин оставил запись в Книге почетных гостей: "Уверенных знаний, удачи в жизни, оптимизма всем студентам и преподавателям АПК!".

СПРАВКА:

Персональная стипендия имени П.И. Пландина была учреждена в 2009 году для оказания материальной поддержки студентам АПК. Ежегодно на нее номинируется 6 человек, которые в течение учебного года получают ежемесячную выплату (до 2016 года она составляла 1000 рублей, сейчас – 2500 рублей). Всего в списке заводских стипендиатов (с учетом этого года) 72 человека.