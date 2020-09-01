Пассажиравтотранс Шатковского района ликвидирует долги по зарплате Общество

МУП "Шатковское ПАП" ликвидирует зарплатные долги. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Ранее по обращениям работников предприятия, инспекторы проверили, как соблюдается трудовое законодательство на предприятии. Работники пожаловались на нарушения своих трудовых прав в части невыплаты зарплаты в полном размере.

Проверка подтвердила обоснованность жалобы. Установлено, что с марта по июль 2020 года работникам выплачивалась заработная плата с нарушением сроков выплат и не в полном размере, вследствие чего к июлю перед 42 работниками образовалась задолженность по зарплате в размере 580 тысяч рублей.

В ходе проверки работодатель активно начал ликвидировать задолженность.

Работодателю выдано предписание, обязывающее полностью погасить долги в срок до 15 октября этого года.

Напомним, в августе "Борское ПАП" погасило долги по зарплате.

Отметим, что в июле работники "Шахунского ПАП" жаловались на долги по зарплате с марта по июнь 2020 года. Госинспекция труда начала свою проверку.

В начале июля региональный минтранс проверил МУП "Городецпассажиравтотранс" из-за неполных выплат зарплат. Ранее свою проверку на "Городецпассажиравтотрансе" также провела Госинспекция труда.

Напомним также, МП "Сокольское пассажирское автотранспортное предприятие" возобновило перевозки по пригородным маршрутам с 10 июня. Для этого из резервного фонда администрации г.о.Сокольский транспортному предприятию выделено 100 тысяч рублей.

В начале июня МУП "Лукояновское пассажирское автотранспортное предприятие" погасило долги по зарплате по итогам прокурорской проверки.