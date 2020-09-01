Пассажиравтотранс Шатковского района ликвидирует долги по зарплате

МУП "Шатковское ПАП" ликвидирует зарплатные долги. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области.
Ранее по обращениям работников предприятия, инспекторы проверили, как соблюдается трудовое законодательство на предприятии. Работники пожаловались на нарушения своих трудовых прав в части невыплаты зарплаты в полном размере.
Проверка подтвердила обоснованность жалобы. Установлено, что с марта по июль 2020 года работникам выплачивалась заработная плата с нарушением сроков выплат и не в полном размере, вследствие чего к июлю перед 42 работниками образовалась задолженность по зарплате в размере 580 тысяч рублей.
В ходе проверки работодатель активно начал ликвидировать задолженность.
Работодателю выдано предписание, обязывающее полностью погасить долги в срок до 15 октября этого года.
Напомним, в августе "Борское ПАП" погасило долги по зарплате.
Отметим, что в июле работники "Шахунского ПАП" жаловались на долги по зарплате с марта по июнь 2020 года. Госинспекция труда начала свою проверку.
В начале июля региональный минтранс проверил МУП "Городецпассажиравтотранс" из-за неполных выплат зарплат. Ранее свою проверку на "Городецпассажиравтотрансе" также провела Госинспекция труда.
Напомним также, МП "Сокольское пассажирское автотранспортное предприятие" возобновило перевозки по пригородным маршрутам с 10 июня. Для этого из резервного фонда администрации г.о.Сокольский транспортному предприятию выделено 100 тысяч рублей.
В начале июня МУП "Лукояновское пассажирское автотранспортное предприятие" погасило долги по зарплате по итогам прокурорской проверки.
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