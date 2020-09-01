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Общество

Создание парка экстремальных видов спорта на Бору временно приостановлено

04 сентября 2020 19:04  [41] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Создание парка экстремальных видов спорта на озере Юрасовское в г.Бор временно приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Инвестор создает на этой территории парк развлечений, который предусматривает установку на воде плавающих трамплинов, которые держатся на якорях. Сейчас там уже созданы некоторые конструкции.

Между тем, озеро Юрасовское является особо охраняемой природной территории (ООПТ) и экологические активисты выступали против данного строительства.

В связи с этим, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров 4 сентября провел выездное совещание с представителями компании-организатора парка. Выяснилось, что компания начала работы без договора на пользование водным объектом, а по проектно-сметной документации не хватает заключения Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

Между тем, в настоящее время инвестор подал заявку на пользование водным объектом. Денис Егоров считает, что процесс завершится положительным решением. Проектно-сметная документация также находится на рассмотрении Росрыболовства.

"После предоставления полного комплекта и согласования с Минэкологии региона на объекте могут быть продолжены работы. Подчеркну, что мы не против развития этой территории, но все должно быть по закону", - сказал Денис Егоров.

Тем не менее, за допущенные нарушения компания оштрафована на 350 тысяч рублей.

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