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Политика

"Досрочное голосование позволяет соблюсти все эпидемиологические меры и обезопасить избирателей", - Елена Ленина

06 сентября 2020 10:16  [94] Политика

"Досрочное голосование на выборах, которое стартовало 2 сентября, позволяет соблюсти все эпидемиологические меры и обезопасить избирателей", - подчеркнула сопредседатель НРО Общероссийского общественного движения "Народный Фронт "За Россию" Елена Ленина.

"С моей точки зрения, эта форма голосования очень хорошо себя зарекомендовала, когда мы выражали свою гражданскую позицию по поводу внесения поправок в Конституцию. Это очень удобно. Голосовать можно со 2-го по 13 сентября включительно. Мы можем выбрать время и подойти на избирательный участок, чтобы проголосовать. При этом досрочное голосование позволит не создавать большого скопления людей, что особенно важно сейчас, в условиях пандемии. Для безопасности и сохранения здоровья людей правильно, чтобы поток голосующих прошел в течении десяти дней, а не за один день", - сказала она.

"Конституция дала нам право голосовать, и непосредственно через это право мы можем влиять на формирование органов власти. Важно понимать, что высокая явка на любых выборах - это залог того, что они проведены честно. Кроме того, мы выражаем таким образом свою гражданскую позицию – голосуя, проявляем озабоченность судьбой своего города, муниципального образования", - добавила Елена Ленина.

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