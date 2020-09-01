Шесть человек пострадали в ДТП в Починковском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Шесть человек попали в ДТП в Починковском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Авария произошла рано утром 8 сентября. Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет на 6 км автодороги Ужовка-Б.Болдино.

Погибших нет, но все шесть человек пострадали. Среди них есть трое несовершеннолетних.