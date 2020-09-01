Шесть человек пострадали в ДТП в Починковском районе

Фото:
Шесть человек попали в ДТП в Починковском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Авария произошла рано утром 8 сентября. Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет на 6 км автодороги Ужовка-Б.Болдино.
Погибших нет, но все шесть человек пострадали. Среди них есть трое несовершеннолетних.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+