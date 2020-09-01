"Сотрудники финансового сектора Нижегородской области всегда отличались высочайшим профессионализмом", - Глеб Никитин Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников финансовой сферы с профессиональным праздником - Днем финансиста.

"Сложно преувеличить значение вашей профессии в современном мире. От стабильности и устойчивости финансовой системы зависит благополучие всего общества. Эта работа требует огромной ответственности, поскольку даже на первый взгляд безобидные ошибки могут очень дорого стоить.

Сотрудники финансового сектора Нижегородской области всегда отличались высочайшим профессионализмом и способностью оперативно реагировать на новые вызовы. Эти качества оказались особенно востребованными в 2020 году. Прежде всего речь идет о работе с региональным и муниципальными бюджетами. Перед специалистами стояла задача в непростых экономических условиях обеспечить выполнение всех социальных обязательств и внедрение новых инструментов поддержки. Значение финансовой дисциплины сегодня возрастает еще больше, и грамотная работа в этом направлении является залогом развития всего региона.

В профессиональный праздник желаю всем финансистам здоровья и благополучия. Пусть во всех делах вам сопутствует удача!" – отмечается в поздравлении главы региона.