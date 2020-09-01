Мошенница вымогала деньги у нижегородцев под видом работницы суда Происшествия

Мошенница вымогала деньги у нижегородцев под видом работницы суда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 8 сентября 2020 года.

Женщина действовала следующим образом: знакомилась на улице или в храмах со своими потенциальными жертвами. Входила к ним в доверие и интересовалась их жизненными проблемами. Она сообщала, что работает в суде и имеет связи, после чего, под предлогом решения какого-либо вопроса и оказания помощи, просила деньги у нижегородцев, а спустя некоторое время переставала выходить с ними на связь. На сегодняшний день установлено, что от ее действий пострадали четыре человека, которые лишились более 2,5 млн рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая 36-летняя жительница Нижегородского района.

При обыске жилья подозреваемой сотрудники уголовного розыска изъяли две банковские карты, через которые предположительно обналичивались похищенные деньги.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают причастность женщины к аналогичным преступлениям.

Ранее, по другому делу, нижегородка купила у мошенников свадебное платье за 228 тысяч рублей.