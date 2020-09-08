Нижегородские предприниматели получили поручительства на развитие бизнеса Бизнес

Фото: РИА "Время Н"

Поручительства на сумму более 700 млн рублей получили нижегородские бизнесмены за 8 месяцев 2020 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Условия гарантийной поддержки

Поручительства по кредитам, банковским гарантиям, лизингу, займам в размере от 100 тысяч рублей до 25 млн рублей предоставляет региональное Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов МСП на срок до 7 лет. Объем поручительства может составить до 70% от суммы обязательства.

Благодаря такой господдержке нижегородские предприниматели с начала года получили кредитные средства почти на 2 млрд рублей – на 35% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

"Использование механизма гарантийной поддержки позволяет предпринимателям привлечь необходимый объем кредитов в ситуации, когда им недостаточно собственного обеспечения. Это свидетельство того, что и в условиях пандемии ряд предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает развитие. Такая поддержка позволяет предприятиям закупать современное оборудование, пополнять оборотные средства, реализовывать инвестпроекты, создавать новые рабочие места", - заявил Глеб Никитин.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, одна из компаний, получившая в условиях пандемии поручительство, "Р-Флот". Она смогла благодаря такой поддержке получить масштабный кредит, приобрести участок с непосредственным выходом к реке в п. Окский Богородского района. И недавно здесь был открыт новый судостроительный комплекс, началось производство обстановочных судов.

Всего с начала года нижегородский бизнес получил более 21 млрд рублей по различным программам государственной поддержки. Это беспроцентные кредиты, микрозаймы, поручительства, а также субсидии из федерального и регионального бюджетов на выплату зарплат.

Напомним, нижегородские предприниматели могут подать заявки на участие в региональном бизнес-стендапе "Свои грабли" до 17 сентября.

Кроме того, как сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения, государство выявляет нижегородские предприятия, которые нуждаются в дополнительных мерах поддержки.