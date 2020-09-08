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Политика

"Нижегородцы не остаются в стороне от принятия важных для общества решений", - Александр Вайнберг

11 сентября 2020 09:21  [73] Политика

"Исходя из 74-процентной явки нижегородцев на прошедшем недавно голосовании по поправкам в Конституцию, можно сделать однозначный вывод, что наши земляки отлично мотивированы. Нижегородцы не остаются в стороне от принятия важных для общества решений, ответственно и неравнодушно относятся к будущему своего города, своего региона и своей страны", - отметил член Совета Федерации, представляющий Законодательное собрание Нижегородской области, первый заместитель секретаря НРО партии "Единая Россия" Александр Вайнберг.

Сенатор добавил, что в последние годы представители молодого поколения все более активно участвуют в голосованиях.

"Хочу сделать акцент на все более усиливающейся тенденции среди молодежи к проявлению своей гражданской позиции. Все просто: они прекрасно понимают, что будущее принадлежит им и в большой степени зависит от них же самих", - заявил Александр Вайнберг.

Также он подчеркнул, что сейчас важно обеспечить надлежащие условия для голосования и благоприятную эпидемиологическую обстановку на избирательных участках.

"Считаю, что практику досрочного голосования, которая однозначно упрощает процедуру и делает её более комфортной, а также уже отлично зарекомендовавшую себя на предыдущих выборах, можно оценить только положительно. Здоровье – приоритет в жизни каждого человека, а в условиях пандемии избегать массового скопления людей диктует здравый смысл и забота о людях", - подчеркнул Александр Вайнберг.

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