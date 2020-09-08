"Нижегородская область богата разнообразием многочисленных видов животных и растений", - Евгений Лебедев Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил работников охотничьих хозяйств региона с профессиональным праздником.



"На протяжении многих лет работники охотничьих хозяйств в середине сентября отмечают открытие сезона на дичь, но лишь два года назад это событие связали с днем профессионального праздника.

Охотничьи хозяйства являются неотъемлемой сферой деятельности по использованию и сохранению охотничьих ресурсов, предотвращению гибели диких животных. Территория Нижегородской области богата разнообразием многочисленных видов животных и растений, которые непременно нужно сохранять. Труд работников данной сферы, особенно в сезон охоты, направлен на охрану и воспроизводство объектов животного мира.

Выражаю вам благодарность за вашу работу и за поддержание баланса хрупкой экосистемы. Желаю здоровья, успехов, неиссякаемой энергии и достижений в сохранении природных ресурсов Нижегородской области", - отмечается в поздравлении.