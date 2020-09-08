Свалка хлеба вновь обнаружена в Нижнем Новгороде Общество

Свалка хлеба обнаружена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте.

Отметим, что это уже второй подобный случай в Нижнем Новгороде. В этот раз хлебная свалка образовалась на улице Богородского в Советском районе.

Кроме того, в июле этого года несколько десятков выброшенных буханок были обнаружены в Дзержинске.